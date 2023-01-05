Суд в Норвегии конфисковал у гражданина России 7,1 млн долларов, признав их преступными доходами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окружной суд Вестфолда в Норвегии конфисковал 72 миллиона норвежских крон (около 7,1 миллионов долларов) у российского гражданина, признав их преступными доходами. Об этом передает Управление по расследованию экономических и экологических преступлений европейской страны.

Суд не стал верить в версию, что данные деньги были предназначены для оплаты услуг российских юристов. Отмечается, что эти деньги принадлежат российскому гражданину, который проживает в России, и ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. Данные средства были изъяты у третьего лица, проживающего в Норвегии.

«Суд, как и прокуратура, пришел к выводу, что деньги, оказавшиеся на счетах россиянина в Норвегии, являются доходами от уголовных преступлений. Растет проблема того, что доходы от преступлений, совершенных в одной стране, отмываются и получаются в другой стране», - сказано в материале Управления.

Напомним, в декабре прошлого года появилось сообщение о том, что Норвегия практически прекратила выдачу виз гражданам России.