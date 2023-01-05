Салливан заявил, что решение Байдена об уходе из Афганистана облегчило оказание помощи Украине Фото: REUTERS

Решение президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана позже облегчило задачу по оказанию помощи Украине, поскольку в противном случае Вашингтон стал бы уязвим перед действиями Москвы в регионе. Такое заявление сделал помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Если бы мы до сих пор воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России», - сказал помощник американского лидера в интервью внешнеполитическому обозревателю газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу.

Салливан отметил, что США не стремится к военному столкновению с Россией, а также Байден «сам не ищет столкновения», но при этом и «не отступит перед угрозами», поэтому намерен «помогать свободному народу» Украины», когда тот «подвергается нападению».

Напомним, ранее обозреватель издание Hill Харлан Ульман допустил, что Вашингтон может повторить в отношении Киева сценарий вывода войск из Афганистана, отметив, что США может начать действовать в своих интересах на определенном этапе развития событий украинского конфликта.