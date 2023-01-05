В России выявлено 3 274 случая заражения коронавирусом 5 января 2023 года Фото: REUTERS

За минувшие сутки, к 5 января 2023 года, в России зафиксировано 3 274 случая заражения коронавирусом, против 3 328 днем ранее. Число смертей от ковид достигло 47, против 45 от 4 января, соответственно. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 817 113 случаев заражения и 393 945 летальных исходов к 5 января соответственно.

Число выздоровлений выросло за сутки на 4 719 против 4 942 днем ранее, до 21 232 717.

Количество госпитализаций достигло 721 заболевших, что говорит о снижении в сравнении с предыдущим днем. Число госпитализаций уменьшилось в 31 регионах и увеличилось в 32, в 22 ситуация не изменилась.

Ранее сайт KP.RU писал о главе ВОЗ Тедросе Аданоме Гебрейесусе, который рассказал, что 90% населения Земли уже обладают иммунитетом к ковиду — кто-то из-за перенесенной болезни, кто-то благодаря вакцинации. Но люди продолжают болеть и умирать: за сутки именно из-за зловредного коронавируса в мире умирает больше 8 тысяч человек. И это, по мнению эксперта ВОЗ, неприемлемо.

Но чему удивляться, если вирус мутирует и каждый новый его штамм все более заразен, ловко обходит иммунитет и люди болеют по нескольку раз. Как подсчитали специалисты, только у «омикрона» сейчас более 500 разновидностей подштаммов.