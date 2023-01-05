Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным по вопросам Сирии и Украины

Президент Турции Эрдоган и лидер РФ Путин обсудили план подготовки дорожной карты газового хаба Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным обсудил вопросы кризиса в Украине, ситуацию в Сирии, а также ряд аспектов двусторонних отношений, в частности подготовки дорожной карты газового хаба. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам переговоров.

"Президент Эрдоган сообщил в ходе переговоров, что в Турции в рамках создания центра природного газа укреплена соответствующая инфраструктура и работы в этом направлении продолжаются. Он также сообщил, что в ближайшее время- планируется завершить работы по подготовке дорожной карты проекта и предпринять конкретные шаги по ее реализации", - говорится в сообщении.

В вопросе украинского кризиса Эрдоган призвал Путина к скорейшему разрешению конфликта мирными средствами. Глава Турции напомнил "о положительных результатах, которые дали переговоры по созданию зернового коридора, обмена пленными, обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он заявил о поддержке призывов к миру и переговоров, одностороннем прекращении огня и справедливого урегулирования", - уточняет канцелярия.

Касательно Сирии, Эрдоган отметил необходимость принять конкретные шаги по "очистки террористической организации PПK/PYD/YPG", запрещенной в Турции Рабочая партия Курдистана, из приграничных районов Республики. В частности Анкара выделяет важность зачистки в сирийских субъектах Тель-Рифат и Манбидж.

"Режим должен быть конструктивным и осуществить некоторые шаги в политическом процессе для достижения конкретных результатов в Сирии", - цитирует канцелярия турецкого лидера.

Ранее стало известно, что Эрдоган планирует в среду, 4 января, провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным источников в дипломатических кругах турецких властей, Эрдоган в ходе разговора вновь намеревался предложить Путину посредничество Анкары в урегулировании конфликта в Украине.