Белорусские пограничники заявили о вооруженных провокациях со стороны ВСУ

Офицер отделения пограничного контроля Белоруссии заявил, что служащие ВСУ стреляют из автоматов и перемещают тяжелую технику на границе Фото: REUTERS

Государственного пограничного комитета Белоруссии фиксирует вооруженные провокации со стороны Украины. Об этом сообщил офицер отделения пограничного контроля Белоруссии. По версии представителя ведомства, служащие ВСУ стреляют из автоматического оружия и проводят передислокацию тяжелой техники на приграничной территории Украины.

"На территории сопредельного государства периодически с разной частотой слышны выстрелы, как одиночные, таки очередями. Слышны звуки тяжелой техники", - утверждает офицер на видео, опубликованном пресс-службой пограничного комитета.

По версии пограничника, пересекающие рубежи государств сообщали, что на территории Украины вблизи границы выкопан "противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра".

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что задачей совместной группировки сил России и Белоруссии является отпор потенциальному противнику.

Как отметил Галузин, ставить вопрос о возможности задействования совместной группировки войск в зоне спецоперации в Украине "некорректно". Замминистра напомнил, что военная доктрина Союзного государства предполагает, что применение военной силы, направленное против государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом.

Ранее, 10 октября 2022 года, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Белорусский лидер заявил, что основой этой группировки выступает армия, войска республики.