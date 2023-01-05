Офицер НМ ДНР заявил, что на Украину под видом наемников едут бойцы спецподразделений Запада Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции и депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Баевский заявил, что на Украину под видом наемников прибыли бойцы спецподразделений западных стран.

По его словам, большинство сотрудников специальных подразделений западных стран уволились с прошлого места службы. Как он отметил, речь идет о подготовленных военных бойцах, которые уже специализируются на диверсионных или разведывательных выходах.

«Максимум пара месяцев. За это время подготовить и сладить отделение именно на таком уровне, на каком должна быть слажена группа для диверсионного либо разведывательного выхода, невозможно», - приводит ТАСС слова офицера Народной милиции ДНР.

Напомним, 30 декабря 2022 года, офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило иностранных наемников в район Артемовска и Соледара в надежде сдержать наступление российской армии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как 2022 год изменил мировую экономику?