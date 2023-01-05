Певцу Владу Соколовскому сделали экстренную операцию по удалению аппендицита Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский певец Влад Соколовский перенес экстренную операцию по удалению аппендицита. Об этом артист сообщил в своем Instagram, запрещенном на территории РФ, принадлежащем признанной в России экстремистской организации Meta.

"Поеду к хирургу. Думаю, будут делать операцию, а то есть вероятность по анализам, что может лопнуть. А если так, то будет ж**а. Здоровье такая штука, что никогда не предугадаешь такого в своей жизни. Берегите свое здоровье. А я поехал!" - пишет Соколовский в "Истории".

4 декабря, накануне концерта, Соколовский почувствовал резкую боль в боку, в связи с чем обратился к врачам. По итогам УЗИ медики констатировали серьезное воспаление аппендицита и рекомендовали певцу срочно ложиться на операцию. В этот день Соколовский обратился к подписчикам с извинениями за отсутствие на мероприятии.

Певцу Владу Соколовскому сделали экстренную операцию по удалению аппендицита Фото: скриншот

Сегодня утром, 5 декабря, артист в очередной раз обратился к аудитории и рассказал, что операция прошла успешно. Хотя он испытывает все еще боли, по его словам, они не сравнимы с ощущениями днями ранее.

После операции Соколовский сделал публикацию, в которой призвал подписчиков беречь свое здоровье.

"Берегите своё здоровье! Ваша жизнь это - самое дорогое, что у вас есть. Начало года - отличное время наконец-то заняться собой и выйти на новый уровень по всем аспектам, перейти на более тонкие уровни", - пишет он в своей публикации.

Напомним, в марте 2022 года певец и актер Влад Соколовский сообщил, что стал отцом во второй раз. У артиста родился сын, которого назвали Дэвидом. Малыша Соколовскому подарила возлюбленная Ангелина Суркова. Влад поделился этим радостным событием с поклонниками только спустя время, показав ножки новорожденного.