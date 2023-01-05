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НовостиЗвезды5 января 2023 11:20

Певцу Владу Соколовскому сделали экстренную операцию по удалению аппендицита

Российский певец Влад Соколовский перенес экстренную операцию по удалению аппендицита
Владимир РОМАНЕНКО
Певцу Владу Соколовскому сделали экстренную операцию по удалению аппендицита

Певцу Владу Соколовскому сделали экстренную операцию по удалению аппендицита

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский певец Влад Соколовский перенес экстренную операцию по удалению аппендицита. Об этом артист сообщил в своем Instagram, запрещенном на территории РФ, принадлежащем признанной в России экстремистской организации Meta.

"Поеду к хирургу. Думаю, будут делать операцию, а то есть вероятность по анализам, что может лопнуть. А если так, то будет ж**а. Здоровье такая штука, что никогда не предугадаешь такого в своей жизни. Берегите свое здоровье. А я поехал!" - пишет Соколовский в "Истории".

4 декабря, накануне концерта, Соколовский почувствовал резкую боль в боку, в связи с чем обратился к врачам. По итогам УЗИ медики констатировали серьезное воспаление аппендицита и рекомендовали певцу срочно ложиться на операцию. В этот день Соколовский обратился к подписчикам с извинениями за отсутствие на мероприятии.

Певцу Владу Соколовскому сделали экстренную операцию по удалению аппендицита

Певцу Владу Соколовскому сделали экстренную операцию по удалению аппендицита

Фото: скриншот

Сегодня утром, 5 декабря, артист в очередной раз обратился к аудитории и рассказал, что операция прошла успешно. Хотя он испытывает все еще боли, по его словам, они не сравнимы с ощущениями днями ранее.

После операции Соколовский сделал публикацию, в которой призвал подписчиков беречь свое здоровье.

"Берегите своё здоровье! Ваша жизнь это - самое дорогое, что у вас есть. Начало года - отличное время наконец-то заняться собой и выйти на новый уровень по всем аспектам, перейти на более тонкие уровни", - пишет он в своей публикации.

Напомним, в марте 2022 года певец и актер Влад Соколовский сообщил, что стал отцом во второй раз. У артиста родился сын, которого назвали Дэвидом. Малыша Соколовскому подарила возлюбленная Ангелина Суркова. Влад поделился этим радостным событием с поклонниками только спустя время, показав ножки новорожденного.