Путин подтвердил Эрдогану открытость России к диалогу по Украине при определенных условиях Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин подтвердил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану открытость Москвы к диалогу по Киеву при выполнении Украиной «известных требований», а также учета новых территориальных реалий. Об этом в четверг, 5 января, сообщили в Кремле.

Как говорится в сообщении Кремля, российский президент обратил внимание на деструктивную роли Запада, который накачивает Украину вооружением, а также предоставляет данные и целеуказания.

«В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьёзному диалогу», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, как писал сайт KP.RU, администрация турецкого лидера по итогам переговоров заявила, что в ходе телефонных переговоров президенты Турции и России обсудили вопросы кризиса в Украине, ситуацию в Сирии, а также ряд аспектов двусторонних отношений, среди которых подготовку дорожной карты газового хаба.

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