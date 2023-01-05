В Ватикане на похороны Папы Римского Бенедикта XVI пришли до 100 тыс верующих

Ожидается, что прощаться с Бенедикта XVI придет более 100 тыс. католиков Фото: REUTERS

Церемония похорон Папы Римского на покое Бенедикта XVI проходят сегодня, 5 января, на площади собора Святого Петра в Ватикане. Поминальную мессу возглавляет Папа Римский Франциск, передает корреспондент ТАСС. Ожидается, что прощаться с Бенедикта XVI придет более 100 тыс. верующих.

"Перед собором Святого Петра разместились почетные гости, включая официальные делегации - из Италии и родной для папы Йозефа Ратцингера Германии. Их возглавляют главы обоих государств - Серджо Маттарелла и Франк-Вальтер Штайнмайер", - пишет агентство.

РПЦ на похоронах Бенедикта XVI представляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

Напомним, На 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил Ватикан. Ранее Святой престол заявил об ухудшении здоровья почетного папы Бенедикта XVI из-за его преклонного возраста.

Бенедикта XVI, в миру - Йозеф Алоиз Ратцингер, избрали 265-м папой римским в апреле 2005 года. Он стал первым папой немецкого происхождения за последнюю тысячу лет. Кроме того, он стал самым старшим по возрасту на момент избрания папой римским со времен Папы Климента XII.