Итальянская Edison сообщила о прекращении закупок газа у России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный управляющий итальянской энергетической компании Edison Никола Монти сообщил о прекращении действия контракта компании на получение российского газа 31 декабря 2022 года.

«Edison 31 декабря закрыла контракт с Россией. Наш пакет диверсифицирован и независим, который позволяет нам обеспечивать 20% национального спроса, но все операторы сейчас заняты поиском замещения российских источников», - сообщил главный управляющий Edison в интервью газете La Stampa

Монти уточнил, что для полной замены поставок российского газа операторам потребуется два-три года, сообщив также, что на данный момент в распоряжении Италии нет достаточных мощностей по регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который способны импортировать из США.

Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что санкции ЕС приведут к дефициту газа в регионе, отметив, что от лимита цен на газ пострадают европейские поставщики.

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