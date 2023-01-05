ЕК заявила о продолжении расследования взрывов на «Северных потоках» под ответственностью Дании, Швеции и ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расследование по делу о взрывах на а «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» продолжается под ответственностью Дании, Швеции и ФРГ. Такое заявление сделала Еврокомиссия в четверг, 5 января.

«Расследование продолжается в Дании, Швеции и Германии. Оно проводится под ответственностью стран-членов», - заявил журналистам представитель Еврокомиссии.

Напомним, в ночь на 26 сентября прошлого года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток - 2», а позже утечки произошли на обеих нитках первого «Северного потока» северо-восточнее Борнхольма. Потом выяснилось, что произошли взрывы. Как писал сайт KP.RU, в конце декабря 2022 года глава подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг заявил, что шведские следователи не нашли никаких конкретных улик по делу о взрывах на «Северных потоках».

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