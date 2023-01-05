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НовостиПолитика5 января 2023 12:10

Бывший разведчик США Риттер заявил, что Россия осмелилась противостоять НАТО на Украине

НАТО и США больше нельзя назвать хулиганами, считает Скотт Риттер
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Бывший разведчик США Риттер заявил, что Россия осмелилась противостоять НАТО на Украине

Бывший разведчик США Риттер заявил, что Россия осмелилась противостоять НАТО на Украине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия опередила планы киевского режима по захвату Донбасса и осмелилась противостоять Западу, что позволило стране завладеть стратегической инициативой, заявил в интервью китайскому изданию Global Times экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.

"НАТО и Соединенные Штаты больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не смеет противостоять. Россия осмелилась и подала западным странам сигнал о том, что есть пределы ее терпению. Она показала, что может предпринять многое в ответ на безответственные действия Запада", - подчеркнул он.

Также Риттер отметил, что решение президента РФ Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине стало потрясением для западных государств, поскольку никто из них "не воспринимал Россию всерьез".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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