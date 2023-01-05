Бывший разведчик США Риттер заявил, что Россия осмелилась противостоять НАТО на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия опередила планы киевского режима по захвату Донбасса и осмелилась противостоять Западу, что позволило стране завладеть стратегической инициативой, заявил в интервью китайскому изданию Global Times экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.

"НАТО и Соединенные Штаты больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не смеет противостоять. Россия осмелилась и подала западным странам сигнал о том, что есть пределы ее терпению. Она показала, что может предпринять многое в ответ на безответственные действия Запада", - подчеркнул он.

Также Риттер отметил, что решение президента РФ Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине стало потрясением для западных государств, поскольку никто из них "не воспринимал Россию всерьез".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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