Медведев заявил, что выход "Адмирала Горшкова" с "цирконами" на службу “приведет в чувство” врагов России

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выход "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" на службу "приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России".

“Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет “Циркон” отправился вчера к берегам стран НАТО…Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам”, - написал политик в своем Телеграм-канале.

Также он добавил, что Россия намерена выпускать еще больше современного оружия и “мстить врагам” за всех убитых россиян.

Ранее Медведев заявил, что антироссийские санкции могут действовать десятилетиями. Политик отметил, что в таких условиях необходимо рассчитывать только на собственные возможности.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.