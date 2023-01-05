Медведев считает “верхом цинизма” обращение Госдепа США к россиянам

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал примером цинизма и моральной деградации обращение посольства Соединенных Штатов в Москве, в котором американские дипломаты выразили солидарность с теми, "кто стремится создать более мирное будущее", об этом сообщает ТАСС.

"Госдеп опубликовал елейное обращение к россиянам, типа любим всех вас… Это верх цинизма и предел моральной деградации. США тратят десятки миллиардов… поставляя свое оружие в гигантских масштабах (киевскому режиму - прим. ред.), чужими руками истребляют тысячи людей. Это запредельный цинизм", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также политик заявил, что выход "Адмирала Горшкова" с "цирконами" на службу “приведет в чувство” врагов России. РФ будет выпускать еще больше современного оружия, отметил замглавы Совбеза России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.