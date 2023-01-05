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НовостиПолитика5 января 2023 13:11

Сенатор Пушков считает отношения между Россией и Западом "ледяной войной"

Это является следствием политики США по расширению НАТО, отметил Алексей Пушков
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Алексей Пушков

Алексей Пушков

Фото: Иван МАКЕЕВ

“Большого разрыва" между Западом и Россией не было даже в периоды крайнего обострения в годы "холодной войны", текущие отношения являются "ледяной войной", которая стала следствием политики США по расширению НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Курс США и их союзников, как и состояние отношений между Западом и Россией, сейчас гораздо хуже, чем во времена "холодной войны"... Штаты не хотят быть обвиненными в стремлении вернуться к "холодной войне" - Cold War, но в реальности ведут против России Ice War - "ледяную войну", - отметил Пушков в своем Телеграм-канале.

Ранее сенатор Алексей Пушков публично обвинил Запад в наплыве беженцев в Евросоюз. По его мнению, западные страны сами провоцируют новый масштабный миграционный кризис.

Также ранее Пушков иронично прокомментировал антироссийские агрессивные высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля.