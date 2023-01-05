Дмитрий Песков сообщил, сколько длился разговор Путина с Эрдоганом

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в беседе с обозревателем “Комсомольской Правды” Александром Гамовым о том, сколько длился телефонный разговор российского лидера с главой Турции Эрдоганом.

“Разговор президентов был довольно продолжительным. Это объясняется обширной повесткой дня двусторонних отношений. Об этом, собственно, сказано в нашем пресс-релизе…”, - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным обсудил вопросы кризиса в Украине, ситуацию в Сирии, а также ряд аспектов двусторонних отношений, в частности подготовки дорожной карты газового хаба. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам переговоров.

В вопросе украинского кризиса Эрдоган призвал Путина к скорейшему разрешению конфликта мирными средствами. Глава Турции напомнил "о положительных результатах, которые дали переговоры по созданию зернового коридора, обмена пленными, обеспечения безопасности Запорожской АЭС.