Семеро взрослых и восемь детей пострадали при пожаре в общежитии в Чебоксарах

Всем гражданам оказывается необходимая медицинская помощь, заверил глава республики Чувашия Николаев Фото: очевидцев ЧП.

В результате пожара в общежитии города Чебоксары погибли 15 человек, 8 из которых дети. Об этом сообщил глава республики Чувашия Олег Николаев в своем телеграм-канале.

"Всем гражданам оказывается необходимая медицинская помощь. Задействованы все оперативные службы, в отношении инцидентов ведется следствие", - пишет глава региона, уточняя, что ситуацию держит на личном контроле.

При этом ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что при пожаре погибли 17 человек. Подразумевается, что среди жертв огня не 7 взрослых, а 9. Вместе с тем уточняется , что спасены более 40 человек.

"26 человек были спасены по автолестницам и при помощи трехколенной лестницы из окон и балконов, 15 человек выведены силами газодымозащитной службы. 26 человек эвакуировано, в том числе десять детей. Они сейчас находятся в техникуме строительства и городского хозяйства", - добавил представитель экстренных служб.

Как ранее сообщали в "КП-Казань", около 13:30 в четверг, 5 января, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в общежитии по улице Шевченко в Чебоксарах. Там загорелась одна из комнат на втором этаже. Подъехать к подъезду сотрудникам МЧС мешали припаркованные машины. Тем временем дым распространялся по всему подъезду. Люди были в панике.