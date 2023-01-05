Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку снял с "Елки желаний"

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым из Ставропольского края, который мечтал побывать в Военной академии Вооруженных сил.

Напомним, 22 декабря российский лидер принял участие в акции “Елка желаний”. В Манеже на выставке молодежных проектов Путин снял с праздничного дерева три шарика с детскими желаниями. Одно из них было от девочки из Запорожской области Александры Титоренко. Школьница написала, что ее мечта - посетить Крым и дом деда Мороза.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" прохводится с 2018 года. Ее цель - подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Также ранее Владимир Путин спросил у девочки, понравилось ли ей президентское исполнение желания.