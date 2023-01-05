В ФСА Германии заявили, что дефицит газа в ФРГ зимой становится маловероятным

Темпы поставок газа в Германию остаются стабильными, как и гарантия их безопасности Фото: REUTERS

Угроза дефицита газа в Германии зимой 2022-2023 становится маловероятной. Об этом сообщает Федеральное сетевое агентство (ФСА) ФРГ. Тем не менее, регулятор призывает к экономному потреблению ресурса в бытовых и промышленных условиях. "В целом, Федеральное сетевое агентство оценивает ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Дефицит газа этой зимой становится все более маловероятным. Однако ухудшение ситуации все еще нельзя исключать. Экономное потребление газа остается важным", - говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем в публикации отмечается, что темпы поставок энергоносителя остаются стабильными, как и гарантия их безопасности.

Уточняется, что газохранилища продолжают пополняться. По данным ФСА, на данный момент общий уровень хранилищ газа в Германии составляет 90,72%. Уровень заполненности в крупнейшем газохранилище страны – в Редене – держится на уровне 90,33%.

Напомним, в середине декабря немецкие издания отмечали, что планы Германии cэкономить большое количество газа нарушились из-за наступления резких холодов. По мнению издания, нынешних запасов газа должно хватить на эту зиму, однако власти Германии беспокоятся о затянувшихся заморозках, которые ЕС придется "пережить" без российского топлива.