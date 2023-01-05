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НовостиПолитика5 января 2023 14:31

Украину не пригласили на осенний саммит G20 в Нью-Дели в 2023 году

Об этом сообщили в МИД Индии
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Украину не пригласили на осенний саммит G20 в Нью-Дели в 2023 году

Украину не пригласили на осенний саммит G20 в Нью-Дели в 2023 году

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украину не включили в список приглашенных на саммит G20, который состоится осенью 2023-го года в Нью-Дели, об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи на брифинге.

"Члены G20 и специально приглашенные государства, которых мы планируем пригласить, были объявлены… не думаю, что Украина в этом списке. Если буду какие-либо изменения в этом, я обязательно… поделюсь с вами", - сказал он.

Напомним, Индия с 1 декабря 2022 года приняла председательство в "Большой двадцатке". Страна будет председательствовать в течение одного года - с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023-го.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что надеется на исключение России из "Большой двадцатки" (G20) из-за решения властей страны приостановить участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе.

Также ранее сообщалось, что Байден на саммите G20 намерен выступить против российской спецоперации на Украине.