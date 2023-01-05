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НовостиЗвезды5 января 2023 14:41

Филипп Киркоров рассказал, какие процедуры помогают ему сохранить молодость

Филипп Киркоров рассказал, что часто пользуется услугами косметолога
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Филипп Киркоров рассказал, какие процедуры помогают ему сохранить молодость

Филипп Киркоров рассказал, какие процедуры помогают ему сохранить молодость

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец Филипп Киркоров, который в 2022 году отметил свое 55-летие, решил снова сесть на диету, рассказав программе Пятого канала «Светская хроника» о том, сколько килограммов он планирует сбросить, а также о том, что мешает ему сохранить вес и какие именно процедуры помогают хорошо выглядеть.

Киркоров заявил, что с возрастом ему становится все труднее оставаться в форме и приходится чаще пользоваться услугами косметолога. «Я просто обязан это делать и следить за всеми достижениями современной медицины, чтобы не вызывать отвращение с экрана», - отметил поп-король.

«Такие инфракрасные лучи ... Как по жизни - зеленый и красный, так и тут … Сначала больно, потом приятно», - заявил артист, рассказывая о косметологической процедуре.

По словам артиста, для того, чтобы оставаться молодым и красивым, он может пойти практически на любые жертвы, однако тяжело ему дается борьба с лишним весом, поскольку вкусная еда является его слабостью, а дети тем временем просят домашнего повара готовить им калорийные блюда.

«Минус 15 мне не помешало бы. Уже минус пять есть, ну и остальные десять», - рассказал певец о своих планах похудеть.

Артист также объяснил стремление всегда оставаться в форме конкуренцией в шоу-бизнесе, которая и обязывает выглядеть хорошо, особенно когда вокруг тебя много молодых коллег. Накануне в интернет попало видео, как Сергей Лазарев примеряет на себе фирменную корону Киркорова, но сам поп-король отреагировал на такую шутку спокойно.

«Вот кому бы я передал трон - это ему, поэтому и корона - тоже ему. Вполне все заслуженно, может, это дело вкуса, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но я считаю, что Сергей Лазарев - это певец высшего класса», - заявил он.