Филипп Киркоров рассказал, какие процедуры помогают ему сохранить молодость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец Филипп Киркоров, который в 2022 году отметил свое 55-летие, решил снова сесть на диету, рассказав программе Пятого канала «Светская хроника» о том, сколько килограммов он планирует сбросить, а также о том, что мешает ему сохранить вес и какие именно процедуры помогают хорошо выглядеть.

Киркоров заявил, что с возрастом ему становится все труднее оставаться в форме и приходится чаще пользоваться услугами косметолога. «Я просто обязан это делать и следить за всеми достижениями современной медицины, чтобы не вызывать отвращение с экрана», - отметил поп-король.

«Такие инфракрасные лучи ... Как по жизни - зеленый и красный, так и тут … Сначала больно, потом приятно», - заявил артист, рассказывая о косметологической процедуре.

По словам артиста, для того, чтобы оставаться молодым и красивым, он может пойти практически на любые жертвы, однако тяжело ему дается борьба с лишним весом, поскольку вкусная еда является его слабостью, а дети тем временем просят домашнего повара готовить им калорийные блюда.

«Минус 15 мне не помешало бы. Уже минус пять есть, ну и остальные десять», - рассказал певец о своих планах похудеть.

Артист также объяснил стремление всегда оставаться в форме конкуренцией в шоу-бизнесе, которая и обязывает выглядеть хорошо, особенно когда вокруг тебя много молодых коллег. Накануне в интернет попало видео, как Сергей Лазарев примеряет на себе фирменную корону Киркорова, но сам поп-король отреагировал на такую шутку спокойно.

«Вот кому бы я передал трон - это ему, поэтому и корона - тоже ему. Вполне все заслуженно, может, это дело вкуса, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но я считаю, что Сергей Лазарев - это певец высшего класса», - заявил он.