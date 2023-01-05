В Крыму назвали бредом требования Киева о “возврате” квартир и выдаче авторов спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель охарактеризовал как бред выдвинутые представителями киевского режима требования вернуть Украине "украденные квартиры и дома в Крыму" и "выдать авторов СВО".

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ряд новых условий для завершения конфликта. Он заявил, что конфликт не остановится, "пока русские не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов спецоперации".

"Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остается только соболезновать украинцам… ими правят откровенные преступники…", - сказал РИА Новости Гемпель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.