Путин в беседе с Эрдоганом обсудил Украину, АЭС "Аккую" и проект газового хаба

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и вопросы сотрудничества в сфере энергетики, сообщили в пресс-служба Кремля.

"С российской стороны акцентирована деструктивная роль Запада, накачивающего киевский режим оружием и военной техникой, предоставляющего ему оперативную информацию и целеуказания", - отмечается в релизе.

Также Эрдоган вновь выразил готовность выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом, а Путин в очередной раз подтвердил, что Россия открыта к серьезному диалогу - при условии выполнения киевскими властями требований РФ и с учетом новых территориальных реалий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.