Офицер армии США Иствуд восхитился российским беспилотником С-70Б "Охотник" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый ударный беспилотник С-70Б ("Охотник") существенно усилит российскую армию, написал в публикации для 19FortyFive американский офицер в отставке Брент Иствуд.

Как считает американский военный, "самой захватывающей" способностью этого дрона будет режим, который позволит применять его в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57.

"Эта концепция "ведомого" будет включать до четырех "Охотников", которые будут следовать впереди истребителя в целях предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле", - отметил Иствуд.

Ранее американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об "умной" российской артиллерии, которая восхитила его своей точностью при поражении важных целей. Специалист отметил, что такие средства можно применять даже для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника, что не может не впечатлять.