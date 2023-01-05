Памятник советскому писателю Николаю Островскому демонтирован на улице Чернышевской возле названной в его честь библиотеки Фото: REUTERS

В Харькове возле детской библиотеки демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому. Об этом пишет местное издание Kharkiv today.

"В Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому. Он стоял на улице Чернышевской, возле детской библиотеки, которая была названа в честь литератора", - говорится в сообщении.

Издание уточняет, что на месте памятника остался постамент, который в 2022 году неизвестные разрисовали красной краской.

Также в Верховную раду Украины был направлен законопроект о "преодолении последствий русификации". Об этом заявил глава украинского Министерства культуры Александр Ткаченко. По словам министра, принятие этого документа позволит законным образом переименовать улицы Пушкина.

Документ нормирует порядок устранения в Украине российских памятников и топонимов, имеющих отношение к России и российской культуре, отметил министр.