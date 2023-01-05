Стал известен диагноз госпитализированного Никиты Михалкова

Никита Михалков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков был госпитализирован с гриппом, сообщили РИА Новости в пресс-службе режиссера.

Ранее ряд изданий сообщали, что Михалков якобы госпитализирован с ковидной пневмонией и врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее сайт KP.RU писал, что Никита Михалков назвал Эдуарда Артемьева гением и сообщил, что здоров. В Кремле большим концертом отметили 85-летие главного кинокомпозитора страны.

Также ранее режиссер Никита Михалков объяснил самоизгнание певицы Аллы Пугачевой. Напомним, что певица с детьми и мужем уехала за границу сразу после начала СВО – в отпуск, который затянулся на полгода. Пугачева приехала в Москву с детьми школьниками накануне нового учебного года.

Кроме этого, ранее стало известно, что в столице госпитализирован 64-летний актер театра и кино Дмитрий Назаров. По предварительным данным, артист сам обратился в один из столичных кардиоцентров.