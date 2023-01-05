Медведев процитировал Оруэлла в ответ на заявление Столтенберга о поставках оружия Украине

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения на Украину якобы являются путем к миру, процитировал роман "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла.

Ранее генсека НАТО заявил, что поставки вооружения киевскому режиму, по его мнению, приближают конец вооруженного конфликта и являются путем к миру.

"… По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру… "прошлое стерто, что стерли - забыто, ложь стала правдой". Джордж Оруэлл, (роман - прим. ред.)"1984", - написал российский политик в Twitter.

Также ранее Столтенберг заявил, что мир на Украине будет стоить Киеву территориальных уступок.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.