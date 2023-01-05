19FortyFive: США никогда не предоставят Украине танки Abrams и комплексы ATACMS из-за страха перед Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты из-за страха перед Россией никогда не предоставят Украине три вида вооружений, такое мнение в публикации для американского издания 19FortyFive озвучил журналист Питер Сучиу.

Это касается, в первую очередь, многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon. Их поставки на Украину Россия может воспринять как втягивание НАТО в конфликт, отметил Сучиу.

На второе место журналист поставил танки M1 Abrams. В Пентагоне опасаются, что их отправка на Украину принесет больше вреда, чем пользы, так как украинских военных придется в течение долгих месяцев обучать обращению с Abrams, отметил он.

Также автор статьи упомянул армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS). так как с ними ВСУ смогут наносить удары вглубь РФ, в американские власти опасаются, что Москва не оставит эти поставки без реакции, убежден Сучиу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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