В РПЦ высоко оценили поручение Путина о прекращении огня на Украине на Рождество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высоко оценил поручение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня на Украине в дни рождественских праздников в 2023 году.

"Призыв патриарха услышан. Слава Богу!" - отметил Легойда в своем Телеграм-канале.

Ранее Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года, уточнили в Кремле.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.