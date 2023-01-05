Лукашенко подписал закон о возможности утраты гражданства Белоруссии осужденными за экстремизм

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о возможности утраты гражданства страны лицами, осужденными за экстремизм и находящимися за пределами государства.

"Глава государства Александр Лукашенко 5 января 2022 года подписал закон об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь", - уточняется в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Кроме этого, закон уточняет круг лиц, которые приобрели белорусское гражданство по рождению. Также предусматривается обязанность принесения присяги лицом, которое приобретает гражданство Беларуси. И в довершение - обязанность белорусов уведомлять госорганы о наличии гражданства другого государства, вида на жительство в другой стране или иных документов, которые дают право на льготы и преимущества в иностранном государстве.

Также ранее Лукашенко подписал закон, по которому уехавших из Беларуси смогут судить заочно. А осужденные могут подать не только апелляционную, но и кассационную жалобу.