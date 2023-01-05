Байден заявил, что не хочет отвечать на идею Путина о рождественском перемирии на Украине

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не хочет отвечать на идею российского лидера Владимира Путина о введении 36-часового перемирия на Украине.

“Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что заявил Путин... Я думаю он хочет получить немного кислорода", - сказал Байден представителям СМИ.

Ранее Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года, уточнили в Кремле.

При этом в ответ на поручение президента РФ о перемирии глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Москва может рассчитывать на прекращение огня только в том случае, если ее военные покинут занятые в ходе спецоперации территории.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.