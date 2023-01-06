Пентагон не видит признаков подготовки наступления России на Украину из Белоруссии

В Пентагоне не видят признаков подготовки наступления российских войск на Украину с территории Белоруссии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Соединенных Штатах не видят признаков подготовки российского наступления на Украину с территории Белоруссии. Об этом заявил в четверг 5 января официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Прямо сейчас нет признаков... что русские намерены использовать ее как новый фронт», - цитирует Райдера РИА Новости.

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства добавил, что США продолжают пристально отслеживать ситуацию.

Тем временем в белорусском Минобороны сообщили, что Минск и Москва продолжают наращивать региональную группировку войск на территории Белоруссии в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и проведут совместные летно-тактические учения.

Ранее сообщалось, что российские сухопутные войска проведут девять международных учений в 2023 году. Это российско-индийское межвидовое учение «Индра-2023», совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств-членов ШОС «Мирная миссия – 2023», совместное российско-лаосское военное учение, совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2023» и другие.