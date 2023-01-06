Rebeli n: США хотят вынудить Украину подписать соглашения, которые не будут выполняться

СМИ: США намерены повторить ситуацию с Минскими соглашениями, заставив Украину подписать договоренности, которые не будут выполняться. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

США намерены вынудить Украину подписать заранее невыполнимые договоренности по урегулированию украинского кризиса и таким образом повторить ситуацию с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал обозреватель испанского издания Rebelión Фабрицио Казари.

Автор публикации отмечает, что продолжение украинского конфликта станет «огромным бременем» для США и ЕС. В то же время «обучение, вооружение и финансирование неонацистских групп для продолжения военных действий даже после достижения мирного соглашения обойдется недорого и принесет много пользы», отметил Казари.

Напомним, ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать время Украине.

С Меркель согласился экс-президент Франции Олланд, который заявил, что Минские соглашения дали время Украине усилить свой военный потенциал.

В ООН отказались комментировать заявления Меркель и Олланда о Минских соглашениях.

Тем временем президент России Владимир Путин рассказал, что его разочаровало в заявлении Меркель о Минских соглашениях.