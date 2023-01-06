Служба госбезопасности Латвии задержала редактора Sputnik Литва за нарушение санкций ЕС

В Латвии объяснили задержание журналиста Касема подозрением в нарушении им санкций ЕС. Фото: REUTERS

Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по подозрению в нарушении санкций Евросоюза. Об этом в четверг 5 января сообщила служба госбезопасности Латвии.

«Служба государственной безопасности задержала гражданина Латвии по подозрению в предоставлении экономических ресурсов... ресурсу, находящемуся под санкциями Евросоюза», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В сообщении ведомства говорится о задержании журналиста в рамках производства по части 1 ст. 84 Уголовного кодекса, это предполагает подозрение в нарушении санкций ЕС.

Служба госбезопасности Латвии не упоминает статью о шпионаже в отношении Марата Касема.

Напомним, ранее сообщалось, что Марата Касема подозревают в нарушении санкций и шпионаже.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала международные структуры пресечь творимые Ригой бесчинства после задержания журналиста Марата Касема и назвала «местью диктаторских режимов» задержание журналиста.