Украинский депутат Лерос подозревает Зеленского в попытке организовать его убийство

Украинский депутат заподозрил Зеленского в подготовке покушения на него. Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что подозревает президента Украины Владимира Зеленского и главу президентского офиса Андрея Ермака в попытке убийства. Жертвой предполагаемого преступления должен был стать сам Гео Лерос. Депутат написал об этом в социальных сетях.

«Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», - цитирует Лероса РИА Новости.

Депутат также обвинил Зеленского и Ермака в тотальной узурпации власти.

Ранее миллиардер Ахметов назвал действия Зеленского против олигархов захватом власти на Украине. По мнению предпринимателя, Киев должен выстраивать отношения с бизнесом цивилизованным способом.

Тем временем обозреватель KP.RU Гришин оценил шансы в борьбе Зеленского и Залужного за власть на Украине.

Также в Киеве объяснили воинственность и несговорчивость Зеленского тем, что он шантажирует Вашингтон.