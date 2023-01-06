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НовостиПолитика6 января 2023 2:21

Украинский депутат Лерос подозревает Зеленского в попытке организовать его убийство

Лерос также допустил причастность к попытке его убить главу президентского офиса Ермака
Мария ПАВЛОВА
Украинский депутат заподозрил Зеленского в подготовке покушения на него.

Украинский депутат заподозрил Зеленского в подготовке покушения на него.

Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что подозревает президента Украины Владимира Зеленского и главу президентского офиса Андрея Ермака в попытке убийства. Жертвой предполагаемого преступления должен был стать сам Гео Лерос. Депутат написал об этом в социальных сетях.

«Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», - цитирует Лероса РИА Новости.

Депутат также обвинил Зеленского и Ермака в тотальной узурпации власти.

Ранее миллиардер Ахметов назвал действия Зеленского против олигархов захватом власти на Украине. По мнению предпринимателя, Киев должен выстраивать отношения с бизнесом цивилизованным способом.

Тем временем обозреватель KP.RU Гришин оценил шансы в борьбе Зеленского и Залужного за власть на Украине.

Также в Киеве объяснили воинственность и несговорчивость Зеленского тем, что он шантажирует Вашингтон.