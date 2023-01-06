Умерла Бесси Хендрикс, старейшая жительница США

В США умерла 115-летняя женщина - самая старая жительница страны. Фото: REUTERS

В США умерла старейшая жительница этой страны Бесси Хендрикс. Об этом пишет издание New York Post.

Сообщается, что женщине было 115 лет. Бесси Хендрикс родилась в 1907 году в штате Айова, у нее было пятеро детей. Секретом своей долгой жизни Бесси Хендрикс называла постоянную тяжелую работу.

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