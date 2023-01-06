Обозреватель Такер Карлсон рассказал, как США используют обвинения в адрес России в качестве политического инструмента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон использует панику вокруг России как политический инструмент. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон, добавив, что Штаты искусственно фабрикуют эту панику.

По мнению Такера, широкое применение этого политического инструмента началось после 2016 года, когда кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила Россию в попытке повлиять на результаты выборов.

«Со временем это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне», - отметил обозреватель.

Напомним, в 2016 году Соединенные Штаты официально обвинили Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс президента США и хакерских атаках на Демократическую партию.

Вскоре после этого Демократическая партия США обвинила Россию в поддержке Трампа.

Недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что резкий рост цен в США в марте 2022 года произошел из-за России, а конкретно из-за военной спецоперации на Украине.

Тем временем немецкие эксперты Геро и Ритц заявили, что Вашингтон виноват в эскалации на Украине.