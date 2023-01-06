Что произошло в ночь на 6 января

Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон не хочет политического урегулирования украинского конфликта. Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон не стремится к политическому урегулированию украинского конфликта. Дипломат отметил, что поставки вооружений подстрекают Киев к «новым ужасным деяниям».

Владимир Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие. Украинский лидер заявил, что Россия якобы хочет использовать перемирие как прикрытие.

Генсек ООН Антониу Гутерриш расформировал миссию ООН по расследованию обстрела в Еленовке. В ООН заявили, что миссия не получила гарантий безопасности и доступа.

Вооруженные силы России взяли под контроль остров Большой Потемкин рядом с Херсоном.

Россия и США практически заморозили отношения в 2022 году. Державы оставили лишь несколько каналов коммуникации.

Папа римский Франциск поддержал идею Путина о рождественском перемирии. Понтифик считает, что прекращение огня нужно продлить до 20 января.

Министр обороны Украины Резников объяснил низкую дисциплину ВСУ действиями подстрекателей.

Бывший глава правительства Дагестана Абдуллаев погиб в автоаварии, он попал под автомобиль в Махачкале.

Украинский депутат Лерос подозревает Зеленского в попытке организовать его убийство. Лерос также допустил причастность к попытке его убить главу президентского офиса Ермака.

Американский политик Янг назвал две главные вещи, которые нужно знать о Байдене. Кандидат на пост губернатора Кентукки заявил, что Джо Байден «убийца и военный преступник».

В офисе Зеленского хотят видеть премьера Израиля Нетаньяху посредником между Россией и Украиной. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Ведущий Fox News Карлсон обвинил Вашингтон в фабрикации паники вокруг России. Штаты используют искусственно созданную панику вокруг России как политический инструмент, заявил обозреватель.

Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине и рассказал, что Вашингтон и Берлин собираются расширить поддержку Украины.