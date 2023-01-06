СВР рассекретила документы о планах Британии обвинить СССР в начале Второй мировой войны

Лондон в начале Второй мировой войны вместе с Парижем собирался выпустить так называемую «Голубую книгу», в которой детали состоявшихся в 1939 году англо-советских переговоров выставляли бы Советский Союз, будто именно его действия привели к началу конфликта. Об этом сказано в документах, которые рассекретила и опубликовала в пятницу, 6 января, Служба внешней разведки России (СВР) на сайте Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Как отмечается, книга должна была состоять «из ряда специально подобранных и фальсифицированных «документов». Отмечается, что эти бумаги должны были, «по мнению «островитян» доказать миру, что в то время, как «Англия честно вела переговоры с советским Союзом и намеревалась заключить пакт, - большевики все время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну».

Также сообщается, что авторам книги необходимо было выдать «белое за черное», а публикация была запланирована на декабрь 1939 года, однако ее решили отложить до приезда в Лондон британского посла в Советский Союз Уильяма Сидса. По версии советской разведки, выход был отложен и позже из-за желания Парижа переделать текст для того, чтобы книга стала еще более антисоветской.