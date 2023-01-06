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НовостиВ мире6 января 2023 4:59

В Ирландии ужаснулись размещением украинских беженцев в палатках на Рождество

Newstalk: В Ирландии ужаснулись размещением украинских беженцев в палатках на Рождество
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Журналист Джеймс Уилсон ужаснулся условиям размещения украинских беженцев в Ирландии, которых в канун Рождества начали селить в палатки. Об этом он написал в статье для Newstalk.

Как говорится в материале, некоторых беженцев поселили в палатках, а других - в зданиях школ. При этом, по его словам, условия размещения в палатках вызывают особые опасения, поскольку подобное жилье неспособно выдержать зимнюю погоду.

«Они, конечно, плохо подходят под те погодные условия, со снегом и обледенением, как это было у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье», - заявил местный чиновник Катал Кроу.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что украинские беженцы в Израиле начали сталкиваться с домогательствами, а некоторые из них подверглись изнасилованию. Как писал Times of Israel, уже были задокументированы случаи изнасилований, эксплуатации на работе и другие злоупотребления, с которыми сталкиваются украинские беженки в Израиле.