Юрист рассказал о способе получать две пенсии

У некоторых категорий российских граждан есть закрепленное в федеральном законодательстве право на получение две пенсии. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Согласно закону, право на двойную пенсию имеют ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участники Великой Отечественной войны и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также некоторые военнослужащие и другие льготные категории российских граждан.

Тем временем получать вторую пенсию могут не только льготники, но и те, вложившие свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Виноградов напомнил, что такая дополнительная пенсия называется негосударственным пенсионным обеспечением (НПО). Выбранный фонд инвестирует эти средства, после чего выплачивает их обратно гражданину.

Юрист отметил, что прежде чем заключать договор с НПФ, необходимо внимательно изучить все имеющиеся данные об организации для того, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды или иных мошенников.

Напомним, ранее Виноградов рассказал, что традиционная индексация пенсий в этом году пройдет в несколько этапов. Так с 1 января 2023 года повысят страховые пенсии неработающим.