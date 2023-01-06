Казахстан не смог наладить альтернативные пути поставок нефти в обход России Фото: REUTERS

Казахстан не смог в прошлом году наладить поставки нефти в обход российским территориям. Об этом в пятницу, 6 января, пишут «Известия».

Издание сообщает, что в прошлом году власти Казахстана ни раз говорили о поисках альтернативных маршрутов поставок своей нефти. Тем не менее, как отмечается, выгодных альтернатив транзиту через территорию России из Казахстана так и нашли, а для поиска новых путей поставок республике необходимо много лет.

Напомним, в конце декабря прошлого года министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия рассчитывает на поставки нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба», отметив, что уже обсудил данный вопрос с главой Минэкономики Казахстана. Позже в Казахстане заявили о планах отправки пробной партии нефти в Германию в январе 2023 года.