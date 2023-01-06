Принц Гарри рассказал, что убил 25 человек за время военной службы в Афганистане Фото: REUTERS

Британский принц Гарри рассказал, что за время своей военной службы в Афганистане убил 25 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на отрывок из мемуаров Герцога Сассекского.

«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число - 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд», - приводит телеканал отрывок из книги принца Гарри, который отслужил в Афганистане два срока.

Как писал сайт KP.RU, готовые мемуары принца Гарри, продажа которых должна начаться 10 января 2023 года, охраняются как сверхсекретные документы. Предполагается, что данная книга, которая получила название «Запасной», вызовет новую серию скандалов в семействе Виндзоров. Напомним, накануне стало известно, что принц Гарри в своих мемуарах рассказал о драке со старшим братом Уильямом.