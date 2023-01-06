В Польше заявили о недостижимости целей Украины по выводу российских войск из Крыма и Донбасса Фото: REUTERS

Киев не сможет достичь своих целей по выводу российских войск из Крыма и Донбасса. Такое заявление сделал обозреватель польского издания Mysl Polska Питер Уайт.

«Украинские цели нереальны. Никто не может и подумать, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и "восточного коридора" вместе с Донбассом», - сказано в статье.

Журналист заявил, что Киев постоянно заявляет о близости победы, а на самом деле несет критические потери, а Москва тем временем, напротив, находится в хорошем экономическом состоянии, и может самостоятельно финансировать армию. По его словам, украинские расходы , в том числе внутренние, практически полностью покрывают западные страны.

В статье отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с вооружением, тогда как российские войска получают новые боеприпасы без каких-либо затруднений за счет усиленной логистики.

«Если Украина всего неделю не будет получать боеприпасы с Запада, конфликт может закончиться. И этот момент рано или поздно наступит не из-за нехватки западных денег, а потому, что увеличивать в несколько раз мощности НАТО по производству боеприпасов уже поздно», - сказано в материале.

Напомним, накануне немецкий политолог Кристиан Меллинг заявил, что Украина не сможет вернуть территории Крыма и Донбасса, указав на то, что Киеву сейчас необходимо расставить приоритеты.