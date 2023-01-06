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НовостиПолитика6 января 2023 6:41

Замглавы МИД Украины Мельнику посоветовали бежать «трусцой» из страны после поражения ВСУ

Пользователи Twitter посоветовали замглавы МИД Украины Мельнику бежать «трусцой» из страны после поражения ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Замглавы МИД Украины Мельнику посоветовали бежать «трусцой» из страны после поражения ВСУ

Замглавы МИД Украины Мельнику посоветовали бежать «трусцой» из страны после поражения ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter высмеяли пост заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника о России, посоветовав ему готовиться к побегу после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства заявил, что Украина якобы одерживает победу во всех дипломатических сражениях, а Россия тем временем «вскоре падет». Мельник также показал публикацию снимком с пробежки в спортивном костюме.

«Мельник тренируется, чтобы потом быть готовым. Тебе потом придется бежать далеко и очень быстро», - отметил один из комментаторов.

«Вам не удастся распространить свою фашистскую идеологию по всему миру», - заявил другой комментатор, посоветовав Мельнику «купить себе кроссовки для бега, потому что скоро они вам понадобятся, как и всей вашей банде».

«Это уже становится смешным. У меня нет столько футболок для пробежки. У меня даже нет времени для этого», - написал другой, призвав замглавы ведомства заняться делом.

«Вы что, каждый день занимаетесь бегом трусцой? Интересно, к чему бы это», - поинтересовался еще один пользователь.

«Дипломатические сражения? Вы даже не знаете, что такое дипломатия. Сейчас Украина почти полностью опустошена. Не уверен, что вы знаете значение слова "победа"», - добавил другой.