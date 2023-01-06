Замглавы МИД Украины Мельнику посоветовали бежать «трусцой» из страны после поражения ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter высмеяли пост заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника о России, посоветовав ему готовиться к побегу после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства заявил, что Украина якобы одерживает победу во всех дипломатических сражениях, а Россия тем временем «вскоре падет». Мельник также показал публикацию снимком с пробежки в спортивном костюме.

«Мельник тренируется, чтобы потом быть готовым. Тебе потом придется бежать далеко и очень быстро», - отметил один из комментаторов.

«Вам не удастся распространить свою фашистскую идеологию по всему миру», - заявил другой комментатор, посоветовав Мельнику «купить себе кроссовки для бега, потому что скоро они вам понадобятся, как и всей вашей банде».

«Это уже становится смешным. У меня нет столько футболок для пробежки. У меня даже нет времени для этого», - написал другой, призвав замглавы ведомства заняться делом.

«Вы что, каждый день занимаетесь бегом трусцой? Интересно, к чему бы это», - поинтересовался еще один пользователь.

«Дипломатические сражения? Вы даже не знаете, что такое дипломатия. Сейчас Украина почти полностью опустошена. Не уверен, что вы знаете значение слова "победа"», - добавил другой.