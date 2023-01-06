Пушков заявил о расколе во властных кругах США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что затянувшиеся и безрезультатные попытки выбрать нового спикера палаты представителей Конгресса США показали глубину раскола во властных кругах США.

«Восьмая попытка избрать спикера палаты представителей США окончилась безрезультатно. Американская система власти все чаще буксует», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что президентские выборы дискредитировали Вашингтон в глазах половины мира, и на данный момент конгрессмены США продолжают эту работу. «Если дело так пойдет и дальше, то палата останется без председателя, а Нэнси Пелоси останется последним спикером палаты представителей в американской истории», - отметил он.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США третий день подряд не смогла избрать спикера, поэтому американские конгрессмены так и не приступили к работе. Таким образом определить нового спикера так и не удалось по итогам 11 туров выборов, которые будут продолжаться, пока один из претендентов не наберет нужное количество голосов.