Аналитик описал будущее рынка газа на 2023 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с Lenta.ru заявил, что глобальные изменения в энергетике, потрясшие мир в ушедшим 2022 году, не смогут исключить Россию из числа крупнейших игроков газового рынка.

Согласно его прогнозу, будущее мирового газового рынка в 2023 году оставит страну одним из крупнейших игроков, но позицию крупнейшего экспортера данного вида сырья Россия потеряла на фоне санкционного давления. Так эксперт напомнил, что доля российского газа в европейских странах сократилась с 34% до 8%.

«Раньше мы экспортировали только в Европу 155 миллиардов кубов. Так было в 2021 году. Сейчас таких показателей нет. Хотя Россия все равно будет поставлять около 30-40 миллиардов кубов в Европу», - рассказал аналитик, отметив, что часть поставок из России в европейские страны идет по украинской территории и по одной из ниток «Турецкого потока».

Юшков заявил, что экспорт в Европейский союз может продолжить сокращаться, в случае если транзит газа через украинскую территорию остановится. «Сейчас через Украину, через одну трубу, идет 42,2 миллиона кубов в сутки, вторую Киев отказывается использовать. И это ежесуточно делится на всю Центральную и Западную Европу», - уточнил он.

По его словам, путь по «Турецкому потоку» является источником, который может напитать только Северную Македонию, Сербию, Грецию, Румынию и Венгрию.

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 января 2023 года компания вышел на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай, отметив также, что в 2022 году поставки голубого топлива в КНР регулярно совершались сверх контрактных обязательств.