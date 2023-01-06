Пользователи Twitter разозлились из-за негативного высказывания Бербок о словах Путина Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за того, что она негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января, поручение о котором дал президент России Владимир Путин.

В одном из комментариев отметили, что «поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие».

Другой пользователь подчеркнул, что «похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются».

Также один из комментаторов выразил мнение, что «если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений».

Кроме того, читатели задавались вопросом, «почему бы вам просто не выступить за продление режима прекращения огня?» и отмечали «очень странное поведение».

Как писал сайт KP.RU, 27 декабря 2022 года министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает невозможным сохранять нормальные отношения с нынешней Россией. Она добавила, что пока будет длиться конфликт на Украине, Германия будет постепенно ужесточать санкции в отношении РФ. По мнению Бербок считает, что путь Украины в Евросоюз будет долгим и нелегким.

20 декабря 2022 года читатели немецкой газеты Die Welt критиковали Бербок, которая выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на условиях России. Один из комментаторов написал с сожалением, что «хорошо бы иметь на посту главы МИД человека с дипломатическим чутьем и соответствующими действиями!».

Ранее Бербок критиковали, когда она обвинила президента России Владимира Путина в желании «сломить украинцев» и пообещала выделить Киеву еще 50 млн долларов.

Кроме того, в Twitter негативно оценили публикацию Анналены Бербок, где она заявила, что Владимир Путин якобы использует холод в качестве оружия против Украины.