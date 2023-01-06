Лукашенко подписал закон о возможности изъятия иностранной собственности Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Иностранная собственность может быть изъята в Белоруссии в случае совершения иностранными государствами и лицами недружественных действий в отношении Белоруссии, об этом говорится в законе от 3 января № 240-З, который подписал президент республики Александр Лукашенко.

«Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий», - говорится в законе, опубликованном на национальном правовом портале.

В законе прописаны принцип объективности, то есть изъятие объектов права собственности предусмотрено исключительно в качестве ответной меры, и принцип пропорциональности, который выражается в соразмерности последствий изъятия объектов права собственности последствиям недружественных действий.

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, 19 декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что санкционные ограничения бумерангом больно ударили по их инициаторам.

Он подчеркнул, что примитивная штамповка Западом экономических санкций против России и Беларуси начинает затухать. Напомнил, что уже заявлял об этом ранее в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. При этом Лукашенко заметил, что всем очевиден обратный эффект санкций.

Кроме того, Лукашенко отметил, что от последствий санкций страдают не деятели, которые их придумали, а простые люди и бизнес и заявил, что ответственность за все это - на развязавших войну против России.