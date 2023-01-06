Junge Welt: Запад попрощался с главной ролью на мировой арене из-за России, Индии и КНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны потеряли главную роль на мировой арене из-за «беспрецедентного восстания» незападных стран против порядка, установленного США и Европой. Такое заявление сделал Йорг Кронауэр в статье для Junge Welt.

«2022 год стал годом "девестернизации"», - приводит автор статьи слова декана Института финансовых исследований при Китайском народном университете Вана Вэнь.

В материале говорится о том, что главным свидетельством такой тенденции стал отказ большинства государств вводить антироссийские санкционные ограничения после начала специальной военной операции на Украине.

«Ни одна из незападных стран не предприняла конкретных шагов против России, что продемонстрировало стремление остального мира к самостоятельности», - сказано в статье, где отмечается, что в это стало возможно, на фон того, что «все больше и больше незападных государств - прежде всего Китай, Индия и Россия - растут экономически, в то время как Запад утрачивает лидерство в экономической сфере».

Напомним, накануне американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил о том, что западному империализму придет конец. Как он считает, это произойдет в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российских войск на Украине.